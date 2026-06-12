Erdbeben der Stärke 5,1 erschüttert Region Gabala

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Im Rayon Gabala hat es ein Erdbeben gegeben.

Wie AZERTAC berichtet, teilte dies der Seismologische Dienst bei der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans am Freitag mit.

Demnach wurde das Beben um 15:13 Uhr Ortszeit 11 Kilometer südwestlich der seismologischen Station Gabala registriert. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von 42 Kilometern, die Magnitude betrug 5,1.

Das Erdbeben war im Epizentrum sowie in nahegelegenen Ortschaften mit einer Stärke von 3 und 5 auf der Richterskala zu spüren.