Erdbeben im Kaspischen Meer

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Im Kaspischen Meer ist am 4. Juni um 06:30 Uhr Ortszeit ein Erdbeben registriert worden.

Das Beben hatte nach Angaben des Republikanischen Seismologischen Dienstzentrumn eine Stärke von 3,9 und ereignete sich in einer Tiefe von 62 Kilometern.