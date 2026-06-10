Erdbeben im Kaspischen Meer
Baku, 10. Juni, AZERTAC
Am 10. Juni hat es wieder ein Erdbeben im Kaspischen Meer gegeben.
Wie AZERTAC unter Berufung auf das Republikanische Seismologische Dienstzentrum berichtet, ereignete sich das Beben um 08:55 Uhr Ortszeit.
Die Magnitude lag bei 3. Das Epizentrum befand sich in einer Tiefe von 48 Kilometern, hieß es.
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