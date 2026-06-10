Baku, 10. Juni, AZERTAC

Am 10. Juni hat es wieder ein Erdbeben im Kaspischen Meer gegeben.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Republikanische Seismologische Dienstzentrum berichtet, ereignete sich das Beben um 08:55 Uhr Ortszeit.

Die Magnitude lag bei 3. Das Epizentrum befand sich in einer Tiefe von 48 Kilometern, hieß es.