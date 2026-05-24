Erdbeben im Rayon Jalilabad registriert

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Im Rayon Jalilabad/Dschalilabad ist ein Erdbeben registriert worden. Nach Angaben des Republikanischen Seismologischen

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Republikanische Seismologische Dienstzentrum berichtet, ereignete sich das Beben um 07.52 Uhr Ortszeit.

Die Magnitude lag bei 4,2. Das Epizentrum befand sich in einer Tiefe von 28 Kilometern, hieß es.

Berichte über Schäden oder Verletzte gibt es zunächst nicht.