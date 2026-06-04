Erste Sitzung des belgisch-aserbaidschanischen Forums in Brüssel abgehalten

Brüssel, 4. Juni, AZERTAC

In Brüssel hat die erste Sitzung des belgisch-aserbaidschanischen Forums stattgefunden. Vertreter aus den Bereichen Bildung, Forschung, Kultur, Medien, Zivilgesellschaft und religiösen Organisationen beider Länder nahmen daran teil.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden berufliche Prioritäten vorgestellt und mögliche Bereiche für zukünftige Zusammenarbeit diskutiert.

Das Forum soll die Beziehungen zwischen den Gesellschaften beider Länder stärken und eine Grundlage für eine langfristige und strukturierte Kooperation schaffen.

Die Teilnehmer beschlossen, die nächste Sitzung noch in diesem Jahr abzuhalten.

Vugar Seyidov