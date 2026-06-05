Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratulierte der aserbaidschanischen Minifußball-Nationalmannschaft

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Am 5. Juni gratulierte die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, der aserbaidschanischen Minifußball-Nationalmannschaft zum Gewinn der Minifußball-Europameisterschaft.

Die Erste Vizepräsidentin veröffentlichte die Glückwunschbotschaft auf ihrem offiziellen Instagram-Account.

„Ich gratuliere der aserbaidschanischen Minifußball-Nationalmannschaft zum Gewinn der Europameisterschaft und wünsche allen Mitgliedern unserer Nationalmannschaft gute Gesundheit, Kraft, Energie sowie neue Siege und Erfolge“, heißt es in dem Beitrag.