Erstes internationales Tango-Festival in Aserbaidschan eröffnet

Baku, 21. Juni, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist erstmals das internationale Tango-Festival „El Calor en Baku“ eröffnet worden. Die Veranstaltung findet im historischen Altstadtviertel Itschärischähär statt und wird von einer Argentinischen Kulturwoche begleitet.

Nach Angaben der Organisatoren soll das Festival zur Vertiefung der kulturellen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Argentinien beitragen. Auf dem Programm stehen Konzerte, Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel, Meisterklassen, Wettbewerbe, Filmvorführungen sowie Auftritte von Künstlern aus Argentinien.

Zum Auftakt traten renommierte Tango-Musiker und -Tänzer auf, darunter das Orchester Solo Tango Orquesta und das Ensemble La Argenta. Die Organisatoren kündigten an, das Festival künftig regelmäßig auszurichten.