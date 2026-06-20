Experte fordert mehr Pragmatismus Europas gegenüber Aserbaidschan und der Türkei

Ankara, 20. Juni, AZERTAC

Der türkische Politologe und Hochschullehrer Halit Hamzaoğlu hat die Europäische Union zu einer pragmatischeren Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und der Türkei aufgerufen. Die Kritik einiger Abgeordneter des Europäischen Parlaments an beiden Ländern sei Ausdruck fehlender Geschlossenheit und einer Führungskrise in Europa, sagte er. Hamzaoğlu betonte die wachsende Bedeutung Aserbaidschans für die europäische Energiesicherheit und warnte, eine widersprüchliche Politik gegenüber wichtigen Partnern könne den Interessen Europas schaden.