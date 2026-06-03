F1-Überraschung: Neuer Vertrag für Ferrari-Star

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Seit 2019 umrundet Charles Leclerc die Formel-1-Strecken dieser Welt bereits im Ferrari, der Vertrag des Monegassen war Medienberichten zufolge eigentlich noch bis Ende 2029 datiert. Nun verkündete die Scuderia aber, dass man sich auf ein neues Arbeitspapier geeinigt habe.

Formel-1-Traditionsrennstall Ferrari hat sich mit Charles Leclerc auf einen neuen Vertrag geeinigt, wie das Team aus Maranello am Mittwoch verkündete - wenige Tage vor dem Heim-Grand-Prix des Monegassen.

Die exakte Laufzeit des neuen Vertrags bleibt erneut geheim. Ferrari schreibt konkret von "mehreren Saisons".

Erst im Januar 2024 hatte Leclerc seinen Vertrag bei der Scuderia Ferrari "für mehrere Saisons" verlängert. "Sky Sports" zufolge war der Kontrakt bis Ende 2029 datiert, die "Gazetta" schrieb von 2028. Einig waren sich allerdings alle Medien, dass das Arbeitspapier verschiedene Performance-Klauseln enthielt, die einen Abschied auch vor Ablauf ermöglicht hätten.

"Ich freue mich riesig, diesen Weg mit der Scuderia Ferrari HP fortzusetzen. Sie war für mich immer so viel mehr als nur ein Team. Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, ein Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden", kommentiert Leclerc seine Entscheidung in einer offiziellen Mitteilung.

"Charles gehört seit vielen Jahren zur Ferrari-Familie" - Und weiter: "Wir haben gemeinsam unglaubliche Momente und auch einige schwierigere Zeiten erlebt, aber ich glaube mehr denn je an dieses Team und bin zutiefst dankbar, dass wir weiterhin Seite an Seite auf unser gemeinsames Ziel hinarbeiten werden, die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen. Ferrari-Fahrer zu sein, ist ein Traum, aber auch eine Verantwortung, die ich niemals als selbstverständlich ansehe. Ich werde weiterhin alles geben, um dieses Team wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört – an die Spitze – für alle in Maranello und vor allem für die Tifosi, deren Leidenschaft das Herzstück dieser Scuderia ist."

Teamchef Fred Vasseur ergänzt: "Charles gehört seit vielen Jahren zur Ferrari-Familie, und diese Vertragsverlängerung fühlt sich für uns ganz natürlich an. Wir haben ihn in den letzten Saisons wachsen sehen und ihn nicht nur zu einem der stärksten Fahrer der Formel 1 werden sehen, sondern auch zu einer Persönlichkeit, die sich vollkommen mit dem Team und allem, wofür Ferrari steht, identifiziert. Wir schätzen sein Talent, wir lieben seine Entschlossenheit und seine Art, jeden Tag mit den Menschen der Scuderia zusammenzuarbeiten, sowohl auf als auch neben der Rennstrecke. Wir wissen, wie viel ihm dieses Projekt bedeutet, und wir freuen uns, weiterhin an unseren gemeinsamen Zielen zu arbeiten."

Leclerc ist mit 28 Jahren bereits der Ferrari-Pilot mit den zweitmeisten F1-Einsätzen und den zweitmeisten Pole Positions. Getoppt wird seine Ausbeute jeweils lediglich von Rekordweltmeister Michael Schumacher.