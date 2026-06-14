Favorit Türkei verliert überraschend 0:2 gegen Australien

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Die türkische Elf kehrt nach 24 Jahren auf die WM-Bühne zurück, muss aber zum Start eine Niederlage hinnehmen. Das Team ist nach dem Spiel gegen Australien bereits gefordert.

Für die Nationalelf der Türkei ist die Rückkehr zur Weltmeisterschaft nach einer Pause von 24 Jahren misslungen. In Vancouver musste sich die favorisierte Mannschaft zum Start unerwartet mit 0:2 (0:1) Australien geschlagen geben. Dies setzt das Team vor der zweiten Partie der Gruppenphase gegen Paraguay deutlich unter Zugzwang.

Nestory Irankunda brachte Australien in der 27. Minute in Führung; er war in der Spielzeit 2024/25 für die Reserve des FC Bayern München im Einsatz. Den Endstand zum 2:0 besorgte Connor Metcalfe vom FC St. Pauli in der 75. Minute.

Die letzte WM-Teilnahme der Türkei datiert aus dem Jahr 2002. Das aktuelle Turnier in den USA, Kanada und Mexiko stellt für die Spielergeneration um den Star von Real Madrid, Arda Güler, sowie Kapitän Hakan Calhanoglu die Premiere bei einer Weltmeisterschaft dar. Obwohl sich das Team erst mühsam über die Playoffs qualifizieren musste, wurde es im Spiel gegen Australien als Favorit angesehen.

Obwohl die türkische Auswahl einen signifikant höheren Anteil an Ballbesitz hatte, konnte sie die organisierte Abwehr der Australier nur selten in Bedrängnis bringen.

In der Schlussphase kam mit Jackson Irvine ein weiterer Spieler des FC St. Pauli auf das Feld, um dabei zu helfen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Während die australische Elf nun zuversichtlich der Begegnung mit Co-Gastgeber USA am Freitag in Seattle entgegenblickt, ist die Situation für die Türkei angespannt.