Festival für Oldtimer und Sportwagen in Baku beendet

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Das Festival „Classics & Supercars“ ist nach zweitägiger Dauer in der Uferpromenade von Baku zu Ende gegangen.

Bei der von der Aserbaidschanischen Automobilföderation und Nazar Holdings organisierten Veranstaltung wurden Oldtimer, Sportwagen und Supersportwagen präsentiert. Gezeigt wurden sowohl Fahrzeuge aus der Sammlung des Automobilverbandes als auch Fahrzeuge privater Besitzer, die sich für das Festival registriert hatten.