Festival für Oldtimer und Supersportwagen auf dem Bakuer Boulevard eröffnet

Baku, 6. Juni, AZERTAC

In Baku hat das zweitägige Festival „Classics & Supercars“ begonnen.

Wie AZERTAC berichtet, wird die Veranstaltung von der Aserbaidschanischen Automobilföderation und „Nazar Holdings“ im Nationalen Küstenpark organisiert.

Auf dem Bakuer Boulevard werden Oldtimer, Supersportwagen und Sportwagen präsentiert. Zu sehen sind Fahrzeuge aus der Sammlung der Automobilföderation sowie von privaten Eigentümern.

Die Ausstellung läuft bis zum 7. Juni.