Festival für spirituelle und körperliche Praktiken in Baku eröffnet

Baku, 13. Juni, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist das internationale Festival für spirituelle und körperliche Praktiken „Nine Senses Fest 2026“ eröffnet worden. Die dreitägige Veranstaltung steht unter dem Motto „Von den Wurzeln zur Entwicklung“ und widmet sich den Themen bewusstes Leben, innere Harmonie und persönliche Entfaltung.

Nach Angaben der Veranstalter werden rund 1500 Teilnehmer und 80 Experten aus verschiedenen Ländern erwartet. Bis zum 14. Juni sind Vorträge, Workshops, Meditations- und Atemübungen, kreative Begegnungen sowie Konzertprogramme an mehreren Veranstaltungsorten in Baku und im Ferienkomplex Sea Breeze geplant.

Das Festival wird mit Unterstützung der Vizepräsidentin der Heydar- Aliyev-Stiftung, Leyla Aliyeva, durchgeführt.