FIFA: Fußballweltmeisterschaft der Männer beginnt mit Eröffnungsfeier und Auftaktspiel in Mexiko-Stadt

Baku, 11. Juni, AZERTAC

In Mexiko-Stadt beginnt am Abend die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer mit einer Eröffnungsfeier im Aztekenstadion. Danach bestreitet Mitgastgeber Mexiko das Auftaktspiel gegen die Nationalmannschaft Südafrikas.

An der bislang größten WM der Geschichte nehmen 48 statt wie zuletzt 32 Länder teil. Die insgesamt 104 Spiele werden außer in Mexiko auch in Kanada und den USA ausgetragen.

Das Endspiel findet am 19. Juli in New Jersey statt.