FIFA verbietet Mitbringen von Wasserflaschen in WM-Stadien

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Bei der anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada dürfen Fußball-Fans selbst leere Wasserflaschen nicht mit in die Stadien nehmen - trotz erwarteter Temperaturen von teils über 30 Grad. Einen entsprechenden Bericht von "The Athletic" bestätigte die FIFA mit ihrem aktualisierten Verhaltenskodex für die Stadien.

Dort heißt es nun: "Um Zweifel auszuschließen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden." Im Mai noch hatte der Weltverband im Kodex verlauten lassen, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter mit in die Arenen gebracht werden dürften. Wie ein Sprecher erklärte, sollen mit der nun getroffenen Entscheidung die Risiken und Verletzungen für Spieler und Besucher reduziert werden.

Experten warnen davor, dass Fans durch die erwartete Hitze bei den WM-Spielen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sein könnten. Ein im vergangenen Monat von der Forschungsgruppe "World Weather Attribution" veröffentlichter Bericht war zu der Einschätzung gekommen, dass 26 der 104 Spiele der Weltmeisterschaft voraussichtlich bei Tempertauren teilweise deutlich über 26 Grad ausgetragen werden. Ab diesem Grenzwert gilt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Sportler.