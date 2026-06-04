Formel 1: Aston Martin kündigt Newey-Rückkehr an

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Aston-Martin-Teamchef Adrian Newey hat seine gesundheitlichen Probleme offenbar überstanden. Beim Formel-1-Wochenende in Monaco soll der 67-Jährige laut Aussage von Mike Krack wieder an der Pitwall sitzen.

Formel-1-Rennstall Aston Martin kann beim Großen Preis von Monaco offenbar wieder direkt auf das Know-how von Adrian Newey zurückgreifen.

Wie Mike Krack, Chief Trackside Officer des Teams, unter anderem gegenüber "GP Blog" erklärte, rechnet der Rennstall fest mit der Rückkehr seines Verantwortlichen.

Aston Martin hofft auf Monaco-Ratschläge von Newey - "Ihr werdet ihn sehen. Ich denke, wir werden ihn an diesem Wochenende sehen", sagte Krack, der die Rückkehr außerordentlich begrüßt. "Es ist gut, weil er hier [in Monaco] viel Erfahrung und viele Rennen gewonnen hat. Er wird uns sicher den ein oder anderen Ratschlag geben, der uns nach vorne bringen wird. Darauf freuen wir uns", ergänzte Krack.

Newey hatte sich letztmals beim Saisonauftakt in Melbourne persönlich an der Boxenmauer gezeigt. Die folgenden Rennen in China, Japan, Miami und Kanada verpasste der 67-Jährige, der in einer Doppelrolle als Teamchef und leitender Ingenieur beim britischen Team fungiert.

Gesundheitliche Probleme bei Newey? - Obwohl laut Aston-Martin-Angaben schon vor der Saison ausgemacht worden war, dass Newey nicht bei jedem Rennen vor Ort sein würde, rief seine Abwesenheit einige Fragezeichen hervor. Auch und vor allem, weil das schwächelnde Team bis heute jede Hilfe brauchen kann.

Die britische "Daily Mail" lieferte Anfang Mai eine mögliche Erklärung für Neweys Fehlen und nannte gesundheitliche Probleme als Grund. Die Zeitung schrieb gar von einem Krankenhausaufenthalt des 67-Jährigen, der seine Arbeit anschließend vorwiegend im Home Office verrichtet haben soll. Das Team selbst konnte und wollte das so allerdings nicht bestätigen und erklärte lediglich, der Teamchef arbeite weiterhin daran, die sportliche Lage zu verbessern.(sportde)