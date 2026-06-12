Baku, 12. Juni, AZERTAC

Am Wochenende steht in der Formel 1 der Grand Prix in Barcelona an. Einer der gefragtesten Fahrer dürfte bei den Fans dann einmal mehr Fernando Alonso sein. Womöglich zum letzten Mal, wenn man den jüngsten Aussagen des Altmeisters glaubt.

"Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1", erklärte Alonso bei der Pressekonferenz vor dem Rennwochenende.

Der Lokalmatador rechnet sich dabei allerdings herzlich wenig aus: "Ich werde nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen, aber hoffentlich können alle das Wochenende genießen", so Alonso.

Sollte es für den Spanier tatsächlich sein letzter Auftritt in Barcelona sein, würde das bedeuten, dass spätestens 2027 seine Karriere ein Ende finden würde. Die Formel 1 kehrt nämlich erst 2028 wieder nach Barcelona zurück. Das Rennen wechselt sich künftig mit dem Grand Prix in Spa-Francorchamps ab.

Um überhaupt auch 2027 noch im Boliden zu sitzen, müsste Alonso allerdings erst einmal seinen Vertrag verlängern, der nach dieser Saison ausläuft. Nach dem Sommer entscheide ich, ob ich weitermache oder nicht", kündigte Alonso an. "Konkrete Pläne" habe er noch nicht.

Ende Juli wird Alonso 45 - Ende Juli wird Alonso bereits 45 Jahre alt. Aktuell fährt der Altmeister im unterlegenen Aston Martin allerdings nur noch hinterher. Für einen zweifachen Weltmeister ist das nur schwerlich zu verdauen: "Für mich ist es am schwersten, keine Rennen zu gewinnen und nicht konkurrenzfähig zu sein", so der Spanier, der sich dann aber doch versöhnlich zeigte.

"Ob dies nun das letzte Mal ist oder nicht, spielt keine allzu große Rolle – ich bin mit meiner Karriere im Reinen. Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir als Kind je erträumt hätte", sagte Alonso.

"Ich glaube, es ist mein 23. Mal hier und jedes Mal war es magisch. Ich hoffe, diesmal wird es genauso", sagte Alonso, der 2013 letztmals ein Formel-1-Rennen gewinnen konnte. (sport.de)