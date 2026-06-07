Forum in Hamburg: Aserbaidschanische Ingenieure beraten über Smart Cities

Baku, 7. Juni, AZERTAC

Das dritte Forum aserbaidschanischer Ingenieure in Europa ist in Hamburg unter dem Motto „Smart-City-Technologien und -Prozesse“ veranstaltet worden.

An der vom Staatlichen Komitee für die Arbeit mit der Diaspora Aserbaidschans mit Unterstützung der Allianz der Aserbaidschaner in Deutschland organisierten Veranstaltung nahmen Ingenieure, Architekten, Stadtplaner, Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter aus verschiedenen europäischen Ländern teil.

Im Mittelpunkt standen innovative Ansätze der Stadtentwicklung, internationale Erfahrungen sowie die Stärkung der Zusammenarbeit unter im Ausland lebenden aserbaidschanischen Fachkräften. Diskutiert wurden unter anderem Smart-City-Technologien, nachhaltige Stadtentwicklung, digitale Transformation, künstliche Intelligenz im Stadtmanagement, Energieeffizienz und intelligente Verkehrssysteme.

Besondere Aufmerksamkeit galt den Projekten „Smart City“ und „Smart Village“ in den von der Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans.

Am Rande des Forums unterzeichneten die Brandenburgische Technische Universität und die Aserbaidschanische Universität für Architektur und Bauwesen eine Absichtserklärung zur Ausweitung der Zusammenarbeit bei Forschungs- und Bildungsprojekten. Das Forum endete mit Fachvorträgen, Networking-Sitzungen und einer Fotoausstellung zum deutschen Architekturerbe in Aserbaidschan.