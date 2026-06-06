French Open: Mirra Andrejewa gewinnt Finale gegen Maja Chwalinska
Baku, 6. Juni, AZERTAC
Die russische Tennisspielerin Mirra Andrejewa hat die French Open gewonnen.
Die 19-Jährige hielt dem Titeldruck stand und setzte sich in Paris gegen Maja Chwalinska durch. Andrejewa gewann 6:3 und 6:2 gegen die Qualifikantin aus Polen. Es ist ihr erster Grand-Slam-Titel. Sie ist seit Monica Seles 1992 die jüngste Siegerin von Roland Garros.
Im Doppel verteidigten der Spanier Marcel Granollers und der Argentinier Horacio Zeballos ihren Titel. Sie schlugen Harri Heliovaara aus Finnland und Henry Patten aus Großbritannien ohne Schwierigkeiten 6:4, 6:2.
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