Fußball-Bundesligist RB Leipzig verpflichtet Martín Demichelis als neuen Trainer

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Martín Demichelis als neuen Trainer verpflichtet.

Der 45 Jahre alte Argentinier erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Verein mitteilte. Demichelis folgt auf den bisherigen Cheftrainer Ole Werner. Der RB Leipzig hatte vergangene Woche die Zusammenarbeit mit Werner beendet. In Medienberichten war von inhaltlichen Bedenken und vermeintlich fragwürdiger Kommunikation die Rede.