Fußball-WM: Niederlande besiegen Schweden - Tunesien scheidet gegen Japan aus

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Die Niederlande haben ihr zweites Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada deutlich für sich entschieden. In Houston gewannen sie gestern Abend mit 5:1 gegen Schweden und setzten sich an die Spitze der Gruppe F.

Sechs Tage nach dem schwachen Auftaktspiel gegen Japan traf der neu in die Startelf gerückte Brian Brobbey bereits in der 5. und 17. Minute doppelt für die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte zweimal Cody Gakpo. Schweden hatte der hohen Geschwindigkeit der Niederländer nur wenig entgegenzusetzen. Anthony Elanga gelang in der 59. Minute der einzige Treffer zum 1:4. Für den Endstand zum 5:1 sorgte kurz vor dem Ende der Partie der eingewechselte Crysencio Summerville.

Tabellenletzter in Gruppe F bleibt Tunesien. Mit einem 0:4 gegen Japan scheidet die Mannschaft aus dem Turnier aus. Japan kann das Sechzehntelfinale mit einem Sieg gegen Schweden erreichen.