Fußball-WM: So geht es für Deutschland nach dem Gruppensieg weiter

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat sich die deutsche Nationalmannschaft bereits im zweiten Gruppenspiel für die nächste Runde qualifiziert.

Die DFB-Elf besiegte in Toronto die Auswahl der Elfenbeinküste mit 2:1. Beide Tore für Deutschland schoss Deniz Undav nach seiner Einwechslung. In der Nacht endete das Spiel der beiden anderen Gruppengegner zwischen Ecuador und Curaçao 0:0, wodurch Deutschland nunmehr auch als Gruppen-Sieger feststeht.

In der ersten Begegnung des Spieltags hatten die Niederlande gegen Schweden mit 5:1 gewonnen.