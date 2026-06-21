Fußball-WM: So geht es für Deutschland nach dem Gruppensieg weiter
Baku, 21. Juni, AZERTAC
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat sich die deutsche Nationalmannschaft bereits im zweiten Gruppenspiel für die nächste Runde qualifiziert.
Die DFB-Elf besiegte in Toronto die Auswahl der Elfenbeinküste mit 2:1. Beide Tore für Deutschland schoss Deniz Undav nach seiner Einwechslung. In der Nacht endete das Spiel der beiden anderen Gruppengegner zwischen Ecuador und Curaçao 0:0, wodurch Deutschland nunmehr auch als Gruppen-Sieger feststeht.
In der ersten Begegnung des Spieltags hatten die Niederlande gegen Schweden mit 5:1 gewonnen.
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