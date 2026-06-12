Fußball-WM: Südkorea schlägt Tschechien

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Südkorea das erste Gruppenspiel gegen Tschechien gewonnen. Die Partie in Guadalajara endete 2:1.

Tschechiens Kapitän Ladislav Krejci hatte seine Mannschaft in der 59. Minute zunächst in Führung gebracht. Dann drehte Südkorea durch In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) die Partie.

Zuvor hatte in Gruppe A WM-Mitgastgeber Mexiko gegen Südafrika mit 2:0 gewonnen.