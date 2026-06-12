FußballJosé Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Neuer Trainer von Real Madrid wird der Portugiese José Mourinho.

Das gab der spanische Rekordmeister bekannt. Der 63-Jährige war bereits von 2010 bis 2013 Trainer der Madrilenen. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem der FC Chelsea, Inter Mailand, Manchester United und zuletzt Benfica Lissabon.