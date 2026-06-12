Garabagh und Ost-Sangesur: 43 Agrarinvestitionsprojekte auf fast 6.900 Hektar
Baku, 12. Juni, AZERTAC
In den aserbaidschanischen Regionen Karabach und Ost-Sangesur werden derzeit 43 Investitionsprojekte auf einer Fläche von 6.876 Hektar umgesetzt. Landwirtschaftsminister Majnun Mammadov teilte mit, dass dafür Investitionszusagen in Höhe von insgesamt 69 Millionen Manat bestehen. Geplant sind zudem weitere Agrarprojekte, darunter große Obstbau-, Viehzucht- und Milchwirtschaftskomplexe. Allein im Rayon Aghdam sollen ein Gartenbau- und Viehzuchtkomplex auf 3.000 Hektar sowie ein Milch- und Zuchtviehkomplex auf 2.100 Hektar entstehen.
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