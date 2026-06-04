Glaubensort, Tourismusziel – „Ashabi-Kahf“ VIDEO

Nachitschewan, 4. Juni, AZERTAC

Der rund 12 Kilometer von der Stadt Nachitschewan entfernte „Ashabi-Kahf“-Religions- und Kulturkomplex ist ein religiöses und touristisches Ziel, das jedes Jahr von Tausenden einheimischen und ausländischen Besuchern aufgesucht wird.

Die Pilgerstätte liegt zwischen den Bergen Hatscha-Dagh und Nähädschir auf einem Berg in einer Höhe von 1.665 Metern. Ashabi-Kahf gilt seit der Antike als heiliger Ort und als ein Ort der Niederwerfung für Menschen, die an den Allmächtigen glauben und Hoffnung suchen.

Durchgeführte Untersuchungen belegen, dass der im „Heiligen Koran“ erwähnte Ashabi-Kahf sich genau in Nachitschewan befinde. Auf Anweisung und unter der Schirmherrschaft von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydär Aliyev wurden im Ashabi-Kahf Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt.

Auch in den vergangenen Jahren wurden hier Renovierungs-, Restaurierungs- und Verschönerungsarbeiten durchgeführt. Im Gebiet wurden Bedingungen für Pilger geschaffen, um religiöse Rituale durchzuführen, zudem wurde eine Moschee errichtet.