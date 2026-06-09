Gold und Silber verteuern sich auf dem Weltmarkt VIDEO

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Die Preise für Gold und Silber an den Börsen steigen.

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX verteuerte sich eine Feinunze Gold um 6,3 US-Dollar auf 4,369.7 Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Silberpreis um 0,13 Dollar auf 68,72 Dollar.