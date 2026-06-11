Griechische Botschafterin besucht ASAN-Servicezentrum in Baku

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Die griechische Botschafterin in Aserbaidschan, Maria K. Papakonstantinou, hat das ASAN-Servicezentrum in Baku besucht.

Der Vorsitzende der Staatlichen Agentur für öffentliche Dienstleistungen und soziale Innovationen beim Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ulvi Mehdiyev, informierte die Diplomatin über die Tätigkeit der ASAN-Servicezentren, die auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev geschaffen wurden.

Nach Angaben der Behörde habe sich ASAN-Khidmat zu einer international anerkannten Marke entwickelt, die bereits in mehr als 30 Ländern Anwendung findet.

Die Botschafterin würdigte die moderne und effiziente Organisation der öffentlichen Dienstleistungen in Aserbaidschan. Beide Seiten erörterten zudem Möglichkeiten, die ASAN-Erfahrungen auch in Griechenland zu nutzen.

Im Anschluss besuchte Papakonstantinou weitere Einrichtungen, darunter das Innovations- und Beschleunigungszentrum „INNOLAND“, den mobilen ASAN-Dienst, die öffentliche Rechtseinrichtung „ABAD“ sowie das „Bilim Baku“-Zentrum.