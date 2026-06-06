„Großkaukasus-Biosphärenreservat“ Aserbaidschans in UNESCO-Weltnetzwerk aufgenommen

Hernandarias, 6. Juni, AZERTAC

Das Biosphärenreservat „Großkaukasus“ Aserbaidschans ist in das Weltnetz der Biosphärenreservate der UNESCO aufgenommen worden.

Wie die Ständige Vertretung Aserbaidschans bei der UNESCO AZERTAC mitteilte, wurde die Entscheidung auf der 38. Tagung des Internationalen Koordinierungsrats des Programms „Mensch und Biosphäre“ der UNESCO in Hernandarias einstimmig getroffen.

Das Großkaukasus-Biosphärenreservat ist das erste Gebiet Aserbaidschans, das in das Weltnetz der Biosphärenreservate aufgenommen wurde.

Derzeit gibt es weltweit 784 UNESCO-Biosphärenreservate in 142 Ländern.