GUS-Nachrichtenagenturen tagen in Sankt Petersburg

Sankt Petersburg, 3. Juni, AZERTAC

Am 3. Juni fand im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums von Sankt Petersburg (SPIEF) die 34. Sitzung des Rates der Leiter der staatlichen Nachrichtenagenturen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) (Informrat) statt. Der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC, Vugar Aliyev, nahm an der Sitzung teil.

An der Sitzung beteiligten sich Leiter und Vertreter staatlicher Nachrichtenagenturen aus Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan sowie Vertreter des Exekutivkomitees der GUS. Erörtert wurden Fragen des Einsatzes künstlicher Intelligenz, die Einhaltung professioneller journalistischer Standards in diesem Zusammenhang, der Kampf gegen Falschinformationen sowie Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen den Nachrichtenagenturen in diesem Bereich.

Hervorgehoben wurde die Bedeutung moderner Technologien für die schnelle Erstellung von Nachrichten, die Übersetzung von Texten in verschiedene Sprachen, die Beobachtung internationaler Entwicklungen sowie die Verbesserung der Nachrichtenqualität hervorgehoben.

Die Teilnehmer verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit im Bereich der Nutzung künstlicher Intelligenz auszubauen, gemeinsame Schulungsprogramme zu entwickeln und Erfahrungen bei der Einführung automatisierter Systeme auszutauschen.

Darüber hinaus wurden die Tätigkeit der Internationalen Vereinigung für Faktencheck, die Vorbereitungen auf Veranstaltungen zum 35-jährigen Bestehen der GUS sowie die Präsentation der neuen Website der Assoziation der Nationalen Nachrichtenagenturen für GUS-Staaten (ANIA) erörtert.