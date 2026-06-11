Hubschrauberabsturz in Pakistan: Aserbaidschans Verteidigungsminister spricht Pakistan sein Beileid aus

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov, hat dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte Pakistans und Chef der Verteidigungskräfte, Feldmarschall Syed Asim Munir, sein Beileid zum Absturz eines Militärhubschraubers der pakistanischen Armee ausgesprochen. Dies teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans mit.

In seinem Kondolenzschreiben zeigte sich Hasanov tief betroffen über die Nachricht, dass ein Mi-17-Hubschrauber der pakistanischen Armee infolge eines technischen Defekts nahe der Stadt Muzaffarabad abgestürzt ist. Dabei kamen die Besatzungsmitglieder ums Leben.

Der Verteidigungsminister sprach den Familien der Verstorbenen sein aufrichtiges Mitgefühl aus und betete für die Seelen der Opfer.