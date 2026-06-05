Im Zoo von Baku zwei Amur-Tigerbabys geboren

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Im Zoo von Baku ist ein erfreuliches und bedeutendes Ereignis im Bereich des Schutzes der Biodiversität verzeichnet worden.

Wie AZERTAC berichtet, sind zwei Jungtiere des vom Aussterben bedrohten Amur-Tigers geboren worden.

Der Amurtiger ist die größte Unterart unter seinen Artgenossen. Er gilt nach dem Eisbären und dem Braunbären als das drittgrößte an Land lebende Raubtier. Sein natürliches Verbreitungsgebiet umfasst hauptsächlich den russischen Fernen Osten und China. Derzeit ist diese Art in die „Rote Liste“ der Internationalen Union für die Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen (IUCN) sowie in das „Rote Buch“ der Russischen Föderation aufgenommen.

Der Zoo von Baku spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Natur und der Biodiversität. Das Hauptziel des Parks ist die Erhaltung, Zucht und Wiederansiedlung von Tierarten, die in Aserbaidschans „Rotes Buch“ aufgenommen sind, deren Bestände rückläufig sind oder die vom Aussterben bedroht sind.

So wurden im Zoopark die Bestände von in Aserbaidschans „Rotes Buch“ aufgenommenen Edelhirschen und Gazellen sowie des Dagestan-Turs und des indischen Mähnenschafs vermehrt und anschließend wieder in ihre natürlichen Lebensräume zurückgeführt.