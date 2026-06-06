In Nachitschewan Getreideernte begonnen

Nachitschewan, 6. Juni, AZERTAC

In der Autonomen Republik Nachitschewan hat die Getreideernte begonnen.

Wie der Pressedienst des Landwirtschaftsministeriums der Autonomen Republik Nachitschewan AZERTAC mitteilte, werden die ersten Erntearbeiten im Dorf Dasta im Rayon Ordubad durchgeführt. Für die Ernte werden moderne Mähdrescher eingesetzt, um einen schnellen und verlustarmen Ablauf zu gewährleisten.

Derzeit liegt der durchschnittliche Ertrag bei rund 30 Dezitonnen pro Hektar. Für die gesamte Saison wird eine durchschnittliche Produktivität von 32 bis 35 Dezitonnen pro Hektar erwartet. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 25,1 Dezitonnen pro Hektar.