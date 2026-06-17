Infrastruktur für Seidenraupenzucht in Chodschali inspiziert

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Im Dorf Daschbulag im Bezirk Chodschali sind Infrastrukturprojekte zur Entwicklung der Seidenraupenzucht (Serikultur) inspiziert worden.

Die Besichtigung fand im Anschluss an eine Sitzung des Koordinierungsstabs für die zentralisierte Bearbeitung der Angelegenheiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans unter Leitung von Samir Nuriyev statt.

Dabei wurden ein Maulbeerbaumhain sowie die für die Seidenraupenzucht geschaffene Infrastruktur vorgestellt und über den bisherigen Fortschritt informiert.