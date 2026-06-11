Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WISSENSCHAFT UND BILDUNG

Internationale Konferenz zum Thema „Deutsche Architektur in Aserbaidschan“ in Baku eröffnet

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Am 11. Juni hat im Rahmen des in Aserbaidschan ausgerufenen „Jahres des Städtebaus und der Architektur“ eine internationale Konferenz zum Thema „Deutsche Architektur in Aserbaidschan“ ihre Arbeit aufgenommen.

Wie AZERTAC berichtet, wird die Veranstaltung gemeinsam von der Aserbaidschanischen Universität für Architektur und Bauwesen, der Deutsch-Aserbaidschanischen Gesellschaft sowie dem Institut für Architektur und Kunst der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans organisiert. An der Konferenz nehmen Wissenschaftler aus der Türkei, Deutschland, Georgien und weiteren Ländern sowie bekannte Architekten, Historiker und Kulturschaffende Aserbaidschans teil.

Zu Beginn der Konferenz wurde eine Fotoausstellung besichtigt. Dabei sprachen die Rektorin der Universität, Professorin Gültschöhrä Mämmädova, der Vorsitzende der Deutsch-Aserbaidschanischen Gesellschaft, Professor Tschingiz Abdullayev, der stellvertretende Vorsitzende des Aserbaidschanischen Künstlerverbandes, Volkskünstler Aghali Ibrahimov, sowie die Dekanin der Architekturfakultät, Professorin Zahidä Mämmädova, über die wissenschaftliche und kulturelle Bedeutung der Ausstellung.

Die internationale Konferenz im Hauptgebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans wurde mit einer Eröffnungsrede des Direktors des Instituts für Architektur und Kunst, des korrespondierenden Mitglieds der Akademie und Professors Artegin Salamzade, eröffnet. Er betonte, dass die Ausrufung des Jahres 2026 zum „Jahr des Städtebaus und der Architektur“ sowie die Ausrichtung der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13), einer der bedeutendsten Veranstaltungen der Vereinten Nationen, in Baku die Position Aserbaidschans als internationales Zentrum für Städtebau und Architektur weiter stärke.

Salamzade erklärte, dass Baku zu den Städten gehöre, in denen deutsche Architekten insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutliche Spuren hinterlassen hätten. Wohn-, öffentliche und andere Gebäude, die unter Mitwirkung deutscher Architekten errichtet wurden, hätten wesentlich zur architektonischen Entwicklung der Stadt beigetragen.

Bei seiner Rede sprach er auch die Geschichte deutscher Siedlungen in Aserbaidschan, die Tätigkeit deutscher Architekten, die bis heute erhaltenen Beispiele deutscher Architektur sowie die Bedeutung ihrer Bewahrung für künftige Generationen an. Er wies darauf hin, dass Deutsche nicht nur in Baku, sondern auch in verschiedenen Regionen Aserbaidschans kompakt angesiedelt waren und dort ebenfalls architektonische Zeugnisse hinterlassen haben.

Anschließend sprach der Vorsitzende der Deutsch-Aserbaidschanischen Gesellschaft, Professor Tschingiz Abdullayev, über die Bedeutung des deutschen Architekturerbes in Aserbaidschan. Er verwies darauf, dass sich Beispiele deutscher Architektur in verschiedenen Regionen des Landes finden, insbesondere in Göygöl, Schämkir und Gädäbäy. Diese Bauwerke seien ein untrennbarer Bestandteil des kulturellen und architektonischen Umfelds des 19. und 20. Jahrhunderts.

Professor Abdullayev hob zudem hervor, dass eines der wertvollsten Beispiele deutscher Architektur die Deutsche Lutherische Kirche in Baku sei. Das 1899 eröffnete Bauwerk habe bereits damals als eines der herausragenden architektonischen Juwelen der Stadt gegolten und nehme bis heute einen besonderen Platz im Stadtbild ein.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehrere Personen von der Deutsch-Aserbaidschanischen Gesellschaft für ihre Verdienste um die Entwicklung der deutsch-aserbaidschanischen Architekturbeziehungen und der Freundschaftstraditionen mit Ehrenurkunden ausgezeichnet.

Zu den weiteren Rednern der Konferenz gehörten Professor Vedat

Caliskan von der Universität Çanakkale Onsekiz Mart in der Türkei, die Leiterin einer Abteilung des Instituts für Architektur und Kunst, die Architekturwissenschaftlerin Rahiba Aliyeva, die wissenschaftliche Mitarbeiterin Ellada Abbasova, der Vorsitzende der Georgisch-Deutschen Vereinigung, Alexander Feldmeier, die deutsche Forscherin Inge Sturm, die Wissenschaftlerin Aysegul Ozer von der Özyeğin-Universität in der Türkei sowie die Doktorandin an der Aserbaidschanischen Universität für Architektur und Bauwesen, Aygün Imanova.

Die Referenten befassten sich mit den historischen und sozialen Faktoren, die die Entwicklung der deutschen Architekturschule im Südkaukasus und insbesondere in Aserbaidschan beeinflusst haben, mit der Rolle deutscher Architekten im Städtebau sowie mit Fragen der Erforschung und des Schutzes erhaltener Architekturdenkmäler in verschiedenen Regionen. Dabei wurde betont, dass das architektonische Erbe nicht nur als historisches Denkmal, sondern auch als kulturelles Gedächtnis, Bestandteil der Identität und strategische Ressource für die Entwicklung moderner Städte betrachtet werden müsse.

Für den 12. Juni ist eine Exkursion der Konferenzteilnehmer in den Rayon Göygöl vorgesehen. Dort sind Treffen mit Vertretern der Regionalverwaltung, Besichtigungen deutscher Architekturdenkmäler sowie Besuche historischer und kultureller Stätten der Region geplant.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Delegation der US-Botschaft besucht Aserbaidschanische Sportakademie
  • 10.06.2026 [20:26]

Delegation der US-Botschaft besucht Aserbaidschanische Sportakademie

Urbanisierung in Aserbaidschan und neue Strategien der Wohnungspolitik
  • 10.06.2026 [17:14]

Urbanisierung in Aserbaidschan und neue Strategien der Wohnungspolitik

Aserbaidschan und China bauen wissenschaftliche Zusammenarbeit aus
  • 10.06.2026 [14:59]

Aserbaidschan und China bauen wissenschaftliche Zusammenarbeit aus

Staatliche Universität Baku und ägyptische Universitäten bauen Zusammenarbeit aus
  • 09.06.2026 [17:16]

Staatliche Universität Baku und ägyptische Universitäten bauen Zusammenarbeit aus

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Internatsschule in Baku
  • 04.06.2026 [16:20]

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Internatsschule in Baku

Argentinische Botschafterin besucht Aserbaidschanische Sprachenuniversität
  • 03.06.2026 [19:31]

Argentinische Botschafterin besucht Aserbaidschanische Sprachenuniversität

Baku richtet erste internationale Konferenz zur Rückkehr nach West-Aserbaidschan aus
  • 03.06.2026 [11:43]

Baku richtet erste internationale Konferenz zur Rückkehr nach West-Aserbaidschan aus

Universität für Ingenieurwissenschaften Baku und Inha-Universität setzen Doppelabschlussprogramm fort
  • 02.06.2026 [18:23]

Universität für Ingenieurwissenschaften Baku und Inha-Universität setzen Doppelabschlussprogramm fort

Baku Slawische Universität baut Zusammenarbeit mit chinesischen Hochschulen aus
  • 01.06.2026 [18:20]

Baku Slawische Universität baut Zusammenarbeit mit chinesischen Hochschulen aus

Wirtschaftsrat berät über Entwicklung der Freien Wirtschaftszone Alat

  • 11.06.2026 [21:15]

FIFA: Fußballweltmeisterschaft der Männer beginnt mit Eröffnungsfeier und Auftaktspiel in Mexiko-Stadt

  • 11.06.2026 [20:42]

Internationale Konferenz zum Thema „Deutsche Architektur in Aserbaidschan“ in Baku eröffnet

  • 11.06.2026 [19:44]

Nach WM-Aus: Omar Artan leitet UEFA-Supercup

  • 11.06.2026 [18:59]

Aserbaidschan und Rumänien erörtern kulturelle Zusammenarbeit

  • 11.06.2026 [18:57]

Antonelli stellt neuen Formel-1-Rekord auf

  • 11.06.2026 [18:46]

U17- und U19-Frauen-Nationalteams kennen EM-Qualifikationsgegner

  • 11.06.2026 [18:41]

Transkaspisches Forum in Washington: Mittlerer Korridor gewinnt strategische Bedeutung

  • 11.06.2026 [18:33]

Japanische Medien betonen strategische Bedeutung Aserbaidschans

  • 11.06.2026 [17:27]
Konferenz in Baku: Fokus auf Innovation und wirtschaftliche Transformation VIDEO

Konferenz in Baku: Fokus auf Innovation und wirtschaftliche Transformation VIDEO

Aserbaidschan und Iran vereinbaren Ausbau des Güterverkehrs auf Nord-Süd-Korridor

  • 11.06.2026 [17:09]

China veröffentlicht nationalen Aktionsplan für Menschenrechte für Zeitraum 2026–2030

  • 11.06.2026 [17:06]

Aserbaidschan liefert weitere Dieselladung nach Armenien

  • 11.06.2026 [16:50]

Griechische Botschafterin besucht ASAN-Servicezentrum in Baku

  • 11.06.2026 [16:37]

Farid Schafiyev: Aserbaidschans prinzipielle Position zu Armenien bleibt unverändert

  • 11.06.2026 [16:21]

Aserbaidschanische Musik in Taschkent aufgeführt

  • 11.06.2026 [15:36]

Aserbaidschan und Iran einigen sich auf Regelung zur Nutzung des Araz-Flusses

  • 11.06.2026 [15:18]

Infantino schwärmt vor WM-Start von Donald Trump

  • 11.06.2026 [15:03]

Berater: Aserbaidschan will Technologieforschung mit den USA ausbauen

  • 11.06.2026 [14:22]

Baku: Diskussionen über neue geopolitische Realitäten im Südkaukasus und Aserbaidschans Friedensagenda

  • 11.06.2026 [14:14]

Wirtschaftsminister Jabbarov: Nicht-Öl-Sektor wird zur tragenden Kraft der Wirtschaft

  • 11.06.2026 [13:55]

Gipfeltreffen in Brüssel: EU und Südkorea vereinbaren Abkommen für Austausch von Geheimdokumenten

  • 11.06.2026 [13:42]
Edelmetallpreise: Preise für Gold und Silber sinken VIDEO

Edelmetallpreise: Preise für Gold und Silber sinken VIDEO

Ölpreise an Börsen zugelegt VIDEO

Ölpreise an Börsen zugelegt VIDEO

Erdbeben in Armenien – Erschütterungen auch in Nachitschewan spürbar

  • 11.06.2026 [13:23]
Spuren der Vergangenheit: Reise ins „kleine Deutschland“ von Schämkir VIDEO

Spuren der Vergangenheit: Reise ins „kleine Deutschland“ von Schämkir VIDEO

Hubschrauberabsturz in Pakistan: Aserbaidschans Verteidigungsminister spricht Pakistan sein Beileid aus

  • 11.06.2026 [12:14]
„Schlagendes Herz des aserbaidschanischen Fußballs“ – Republikstadion benannt nach Tofig Bahramov VIDEO

„Schlagendes Herz des aserbaidschanischen Fußballs“ – Republikstadion benannt nach Tofig Bahramov VIDEO

Militärhubschrauber-Absturz im pakistanischen Teil Kaschmirs: Alle Insassen gestorben

  • 11.06.2026 [12:04]

Konsularische Zusammenarbeit: Aserbaidschan und Österreich führen bilaterale Konsultationen

  • 11.06.2026 [11:46]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 96 US-Dollar VIDEO

Preis von Azeri Light kostet mehr als 96 US-Dollar VIDEO

Transkaspisches Forum 2026 in Washington eröffnet

  • 10.06.2026 [21:07]

Öffentliche Diskussion über Gesetzesänderungen zum Schutz von Kindern im digitalen Raum

  • 10.06.2026 [20:50]

Aserbaidschanische Kultur auf Festival „Silk Road – 2026“ in New York präsentiert

  • 10.06.2026 [20:38]

Delegation der US-Botschaft besucht Aserbaidschanische Sportakademie

  • 10.06.2026 [20:26]

Hikmat Hajiyev: Mittlerer Korridor gewinnt angesichts eskalierender Konflikte an Bedeutung

  • 10.06.2026 [20:07]

Hikmat Hajiyev: Türkische Welt entwickelt sich zu neuer politischer Realität in Eurasien

  • 10.06.2026 [19:46]

Hikmat Hajiyev: Neue außenpolitische Möglichkeiten für Aserbaidschan nach Friedensfortschritten in der Region

  • 10.06.2026 [19:42]

Serbiens Präsident empfängt aserbaidschanischen Verteidigungsminister

  • 10.06.2026 [19:25]

Aserbaidschans Außenminister informiert in Tokio über Normalisierungsprozess mit Armenien

  • 10.06.2026 [18:14]

Serie A: Glasner übernimmt wohl europäischen Topklub

  • 10.06.2026 [17:56]

Deutscher Botschafter würdigt Fortschritte im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 10.06.2026 [17:30]

Aserbaidschanischer Verteidigungsminister zu offiziellem Besuch in Serbien

  • 10.06.2026 [17:30]

Urbanisierung in Aserbaidschan und neue Strategien der Wohnungspolitik

  • 10.06.2026 [17:14]

Chinesische Botschafterin: Beziehungen zwischen China und Aserbaidschan werden immer enger

  • 10.06.2026 [17:03]

Empfang zum 108. Jahrestag der Unabhängigkeit Aserbaidschans in Rabat

  • 10.06.2026 [16:53]

Aserbaidschan und Japan wollen Zusammenarbeit ausbauen

  • 10.06.2026 [16:43]

Aserbaidschan und Großbritannien verhandeln über neues Doppelbesteuerungsabkommen

  • 10.06.2026 [16:29]

Südafrika: Bewaffnete erschießen bei Angriff in Armensiedlung nahe Johannesburg 12 Menschen

  • 10.06.2026 [16:17]

In Kriegen und Konflikten sterben zunehmend Zivilisten durch Drohnen

  • 10.06.2026 [15:54]

Argentinien: 1,3 Millionen Kinder weniger in Armut

  • 10.06.2026 [15:46]

Italienischer Astronaut fliegt 2027 als erster Europäer bei "Artemis 3" mit

  • 10.06.2026 [15:37]

Aserbaidschans strategische Devisenreserven um 15,2 Prozent gestiegen

  • 10.06.2026 [15:35]

Chinas Erzeugerpreisindex steigt im Mai um 3,9 Prozent

  • 10.06.2026 [15:09]

Aserbaidschan und China bauen wissenschaftliche Zusammenarbeit aus

  • 10.06.2026 [14:59]

Chinas Verbraucherpreisindex steigt im Mai um 1,2 Prozent

  • 10.06.2026 [14:24]

Ölpreise an Börsen geben weiter nach

  • 10.06.2026 [13:20]

Aserbaidschan und Litauen führen weitere Runde politischer Konsultationen durch

  • 10.06.2026 [13:02]

Aserbaidschan bei Tagung der Antiterror-Behörden der GUS in Moskau vertreten

  • 10.06.2026 [12:41]

Aktuelle Edelmetallpreise: Gold und Silber

  • 10.06.2026 [12:19]

China will Gewinnung strategischer Mineralien aus Meerwasser ausweiten

  • 10.06.2026 [11:45]

Aktueller Preis von Azeri Light

  • 10.06.2026 [10:44]

Erdbeben im Kaspischen Meer

  • 10.06.2026 [10:16]

Außenministerium Aserbaidschans äußert sich zu zunehmenden Spannungen im internationalen Sicherheitsumfeld

  • 09.06.2026 [21:00]

Berufungsgericht beginnt mit Plädoyers im Verfahren über Beschwerden armenischer Staatsbürger

  • 09.06.2026 [20:49]

Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Griechenland im Gesundheitswesen wird ausgebaut

  • 09.06.2026 [19:18]

Kapazität des Abschnitts der Nord-Süd-Route durch Aserbaidschan verfünffacht

  • 09.06.2026 [18:44]

Aserbaidschans Exporte nach Frankreich stiegen mehr als 17-fach

  • 09.06.2026 [18:10]

Anti-Doping-Agenturen Aserbaidschans und Usbekistans unterzeichnen Kooperationsmemorandum

  • 09.06.2026 [18:02]

Aserbaidschan ist viertgrößter Investor in georgischer Wirtschaft

  • 09.06.2026 [17:21]

Staatliche Universität Baku und ägyptische Universitäten bauen Zusammenarbeit aus

  • 09.06.2026 [17:16]

Erdbeben vor den Philippinen: Zahl der Toten und Verletzten weiter gestiegen

  • 09.06.2026 [16:40]

Aserbaidschanische und zentralasiatische Fintech-Verbände unterzeichnen Absichtserklärung

  • 09.06.2026 [16:36]

Baku richtet „Internationaler Finanz- und Bankengipfel 2026“ aus

  • 09.06.2026 [16:18]

19 aserbaidschanische Besatzungsmitglieder nach Aserbaidschan gebracht

  • 09.06.2026 [16:11]

Chinas Devisenreserven steigen im Monatsvergleich um 0,93 Prozent

  • 09.06.2026 [16:00]

Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in Belgrad

  • 09.06.2026 [15:19]

Weitere Lieferung über das Territorium Aserbaidschans nach Armenien transportiert

  • 09.06.2026 [14:45]

Ölpreise an Börsen nachgegeben

  • 09.06.2026 [14:31]

Aserbaidschans Außenminister zu offiziellem Besuch in Japan

  • 09.06.2026 [13:05]

Aserbaidschan und Georgien erörtern strategische Partnerschaft

  • 09.06.2026 [13:00]
Gold und Silber verteuern sich auf dem Weltmarkt VIDEO

Gold und Silber verteuern sich auf dem Weltmarkt VIDEO

Chinesische Fahrzeughersteller dämpfen Prognosen für 2026

  • 09.06.2026 [12:23]

Mehr als tausend Nachbeben erschweren Rettungsarbeiten auf den Philippinen

  • 09.06.2026 [10:59]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 100 US-Dollar VIDEO

Preis von Azeri Light kostet mehr als 100 US-Dollar VIDEO

Chinas Außenhandel wächst im Mai um 16,9 Prozent

  • 09.06.2026 [10:48]

Aserbaidschan nimmt am Bled-Wasserforum in Slowenien teil

  • 08.06.2026 [21:09]

Aserbaidschanische Küche bei internationalem Festival in Thessaloniki vorgestellt

  • 08.06.2026 [20:51]

Pakistan zur Teilnahme am 2. Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforum eingeladen

  • 08.06.2026 [20:31]

Türkei hofft auf Friedensabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 08.06.2026 [20:24]

Serbischer Sportminister zu Besuch in Aserbaidschan

  • 08.06.2026 [19:47]

Außenminister: Keine Unterbrechung bei Projekten zwischen Aserbaidschan, Türkei und Georgien

  • 08.06.2026 [19:39]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin lädt Vietnam zur aktiven Teilnahme am parlamentarischen Netzwerk der Bewegung der Blockfreien Staaten ein

  • 08.06.2026 [19:11]

Aserbaidschans Premierminister trifft vietnamesischen Generalstaatsanwalt

  • 08.06.2026 [18:23]

Welttag der Ozeane am 8. Juni

  • 08.06.2026 [18:17]

Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und Georgien treffen sich in Istanbul

  • 08.06.2026 [18:07]

Maka Botchorischwili: Positive Dynamik zwischen Aserbaidschan und Armenien wird zum Frieden in der Region beitragen

  • 08.06.2026 [18:07]

Aserbaidschan: 888 Kinder seit 2019 adoptiert

  • 08.06.2026 [17:55]

Tage der Aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan wurden mit einem Konzert des Staatlichen Tanzensembles abgeschlossen

  • 08.06.2026 [17:22]

Hakan Fidan: Türkisch-armenischer Normalisierungsprozess wird in enger Abstimmung mit Aserbaidschan fortgesetzt

  • 08.06.2026 [17:07]