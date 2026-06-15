Internationale Konferenz zur Friedensförderung im Südkaukasus in Schuscha

Schuscha, 15. Juni, AZERTAC

In Schuscha hat am Montag eine internationale Konferenz zum Thema „Regionaler Beitrag zur globalen Sicherheit: Friedensförderung im Südkaukasus“ stattgefunden. Die Veranstaltung wurde von der Partei Neues Aserbaidschan (YAP) organisiert.

In einer Botschaft an die Teilnehmer betonte Präsident Ilham Aliyev die Bedeutung von Frieden, regionaler Zusammenarbeit und nachhaltiger Entwicklung. Die Konferenz brachte Politiker, Parlamentarier, Diplomaten und Vertreter politischer Parteien aus zahlreichen Ländern zusammen.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen Friedensförderung, regionale Projekte, grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie der Wiederaufbau in Postkonfliktgebieten.