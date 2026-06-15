Internationales Barbecue-Festival in Schamachi zu Ende gegangen

Baku, 15. Juni, AZERTAC

Das 2. Internationale Barbecue-Festival ist im Dorf Meysari in der Region Schamachi mit einer Abschluss- und Preisverleihungszeremonie zu Ende gegangen.

An der zweitägigen Veranstaltung nahmen Köche aus 16 Ländern teil, darunter Aserbaidschan, China, Frankreich, Italien, Japan, Südkorea, die Türkei und Usbekistan. Im Mittelpunkt standen kulinarische Präsentationen, Kochshows sowie der kulturelle Austausch zwischen den Teilnehmern.

Ziel des Festivals war es, die Gastfreundschaft, die reiche Küche und die kulturellen Traditionen Aserbaidschans international bekannt zu machen und die Zusammenarbeit im Gastronomie- und Kulturbereich zu fördern.