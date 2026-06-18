Islamische Entwicklungsbank bekräftigt Unterstützung für Wiederaufbau in Aserbaidschan

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Der Vorsitzende der Islamischen Entwicklungsbankgruppe, Muhammad Sulaiman Al-Jasser, hat die Unterstützung der Bank für die Wiederaufbau- und Entwicklungsbemühungen Aserbaidschans bekräftigt.

Al-Jasser erklärte bei der Eröffnungszeremonie der Jahresversammlung 2026 der Bank in Baku, man sei stolz darauf, die erste multilaterale Entwicklungsbank zu sein, die die befreiten Gebiete Garabaghs besucht habe, und bestätige damit das Engagement für die Entwicklungsagenda des Landes.

Seit dem Beitritt Aserbaidschans im Jahr 1992 habe sich die Zusammenarbeit kontinuierlich entwickelt. Insgesamt seien 84 Projekte mit einem Volumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar in Bereichen wie Infrastruktur, Energie, Landwirtschaft und soziale Dienste finanziert worden.

Großprojekte wie die Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars und die Sonderwirtschaftszone Alat seien laut Al Jasser nicht nur nationale Vorhaben, sondern zentrale Korridore für den regionalen Handel.