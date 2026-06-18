Islamische Entwicklungsbank investiert 1,3 Milliarden US-Dollar in Projekte in Aserbaidschan

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Die Islamische Entwicklungsbank ruft ihre Mitgliedsländer stets zur Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten auf. Seit Beginn unserer Zusammenarbeit mit Aserbaidschan haben wir 1,3 Milliarden US-Dollar in Projekte investiert“, sagte Muhammad Sulaiman Al-Jasser, Vorsitzender der Islamischen Entwicklungsbankgruppe (IsDB), bei den 51. Jahrestagungen der IsDB-Gruppe unter dem Motto „Regionale Integration für nachhaltigen Wohlstand“.

„Bei meinem letzten Besuch in Baku habe ich die Freie Wirtschaftszone Alat besucht. Diese Infrastruktur trägt zur Erweiterung der Export- und Importmöglichkeiten des Landes bei. Solche Projekte ermöglichen es, die logistischen Herausforderungen von Binnenstaaten teilweise auszugleichen“, betonte der Vorsitzende der Islamischen Entwicklungsbank.