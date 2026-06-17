ITFC-Chef: Wir erleben Entwicklung der islamischen Finanzwirtschaft in Aserbaidschan

Baku, 17. Juni, AZERTAC

„Wir erleben die Entwicklung der islamischen Finanzwirtschaft in Aserbaidschan“, sagte Adeeb Y. Al Aama, Vorstandsvorsitzender der Internationale Islamische Gesellschaft für Handelsfinanzierung (ITFC), auf dem 20. Globalen Forum für islamische Finanzwirtschaft der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB).

Er zeigte sich beeindruckt von der positiven Dynamik beim Ausbau der islamischen Finanzwirtschaft in Aserbaidschan. Die Vorstellung des Berichts über die Perspektiven der islamischen Finanzwirtschaft im Land stelle einen wichtigen Meilenstein dar.

Nach seinen Worten zeuge dies vom wachsenden Interesse Aserbaidschans an islamischen Finanzinstrumenten sowie von deren Potenzial, zum Wirtschaftswachstum, zu nachhaltigem Wohlstand und zur Stärkung der strategischen Rolle des Landes im Bereich der islamischen Finanzwirtschaft beizutragen.