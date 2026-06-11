Japanische Medien betonen strategische Bedeutung Aserbaidschans

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Führende japanische Medien haben den Besuch des aserbaidschanischen Außenministers Jeyhun Bayramov in Japan und die strategische Bedeutung Aserbaidschans für die Energieversorgung und regionale Stabilität hervorgehoben.

Wie berichtet wurde, würdigte Japans Außenminister Toshimitsu Motegi Aserbaidschan als wichtigen Partner für die Energiesicherheit seines Landes und sprach sich für einen weiteren Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit aus.

Zudem hoben die Berichte die Unterstützung Aserbaidschans bei der Evakuierung japanischer Staatsbürger aus dem Iran hervor. Beide Seiten bekundeten Interesse an einer Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Investitionen, Dekarbonisierung sowie entlang der Transkaspischen Internationalen Transportroute.

Vor dem Hintergrund wachsender Unsicherheiten auf den Energiemärkten verwiesen die Medien außerdem auf die Ankunft eines Tankers mit aserbaidschanischem Erdöl im Hafen von Yokohama im Mai dieses Jahres.