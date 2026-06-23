Jemens Parlamentspräsident würdigt Entwicklung Aserbaidschans

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat am Rande der 20. Konferenz der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) den Präsidenten des jemenitischen Repräsentantenhauses, Sultan Saeed Al-Barakani, getroffen.

Dabei wurden die bilateralen Beziehungen sowie die Zusammenarbeit in internationalen parlamentarischen Organisationen erörtert. Al-Barakani würdigte die Entwicklung Aserbaidschans und dankte für die Ausrichtung der Konferenz in Baku.

Zudem bekräftigte er das Interesse seines Landes am Ausbau der Beziehungen zu Aserbaidschan und dankte der aserbaidschanischen Seite für ihre humanitäre Unterstützung für das jemenitische Volk.