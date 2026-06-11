Konsularische Zusammenarbeit: Aserbaidschan und Österreich führen bilaterale Konsultationen

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Am Mittwoch fanden in Baku die ersten konsularischen Konsultationen zwischen dem Außenministerium der Republik Aserbaidschan und dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich (kurz BMEIA) statt.

Die Konsultationen wurden von der aserbaidschanischen Delegation unter der Leitung von Emil Seferov, Leiter der Konsularabteilung, sowie von der österreichischen Delegation unter Führung von René Amry, stellvertretender Generaldirektor für konsularische Angelegenheiten, geführt.

Im Verlauf der Konsultationen erörterten die Seiten den aktuellen Stand sowie die Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit im konsularischen Bereich. Zudem wurden Möglichkeiten für den Abschluss neuer bilateraler Abkommen sowie die Digitalisierung konsularischer Dienstleistungen diskutiert.

Darüber hinaus tauschten sich die Delegationen über aktuelle Entwicklungen im Konsularwesen aus und berieten über Vorschläge zur weiteren Intensivierung der aserbaidschanisch-österreichischen Beziehungen in den Bereichen Rechtshilfe, Bildung, Migration, Arbeitsmarkt sowie weiteren Kooperationsfeldern.