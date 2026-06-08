La Liga: Mourinho bekommt gigantische Transfer-Geschenke von Real

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Der Weg für "The Special One" ist frei: Durch den Sieg von Florentino Pérez bei den Präsidentschaftswahlen steht fest, dass Real Madrid künftig erneut von José Mourinho trainiert wird. Die Ankunft wird dem Portugiesen mit zahlreichen Transfer-Geschenken versüßt.

Besondere Geschenke für den "besonderen" Trainer: Real Madrid wird Neu-Coach José Mourinho nicht nur mit einem neuen Vertrag, sondern auch mit zahlreichen Transfer-Versprechen begrüßen. Das berichtet die vereinsnahe "Marca".

Neben dem schon jetzt sagenumwobenen Superstar für 150 Millionen Euro, den der wiedergewählte Präsident Florentino Pérez bereits öffentlich ankündigte, werden demnach noch "drei oder vier" weitere Spieler zu den Königlichen kommen, heißt es. Konkrete Namen dazu werden jedoch nicht genannt. Auch das Budget, das für diese Spieler zur Verfügung steht, bleibt offen.

Bereits feststehen sollen die Verpflichtungen des niederländischen Nationalspielers Denzel Dumfries (kommt von Inter Mailand) und des Ex-Liverpool-Stars Ibrahima Konaté. Die Abwehr wäre damit bereits teilerneuert. Weitere Spieler sind für das Mittelfeld und die offensiven Außen vorgesehen.

Mourinho soll das Real-Lazarett lichten - Laut "Marca"-Angaben wird Real Madrid die Verpflichtung Mourinhos in den kommenden Tagen offiziell bekanntgeben. Für den Star-Trainer müssen die Königlichen eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen. Theoretisch wäre der Portugiese auch für sieben Millionen Euro zu haben gewesen, allerdings ließ Real die dazugehörige Frist verstreichen, weil man zuvor auf das Resultat der Präsidentschaftswahlen warten wollte.

Neben dem Personal wartet auf Mourinho an alter Wirkungsstätte noch eine weitere Aufgabe: Der "Marca" zufolge soll der 63-Jährige auch dabei helfen, die medizinische Abteilung und die Riege der Fitnesstrainer neu aufzustellen. Zwei Bereiche, die in der Vergangenheit regelmäßig in der internen Kritik standen. (sportde)