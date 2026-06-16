Leyla Aliyeva trifft Exekutivsekretär der UN-Klimarahmenkonvention

Bonn, 16. Juni, AZERTAC

Leyla Aliyeva traf in Bonn mit Simon Stiell, dem Exekutivsekretär der Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), zusammen.

Bei dem Treffen wurden Informationen über die in Aserbaidschan laufenden Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Erhaltung der biologischen Vielfalt sowie zur Förderung ökologischer Nachhaltigkeit vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurden die Projekte und Initiativen der Öffentlichen Vereinigung IDEA hervorgehoben. Dazu zählen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität, Aktivitäten zur Umweltaufklärung sowie der Schutz seltener Tierarten und die Wiederherstellung von Ökosystemen. Zudem wurde die Bedeutung der Ausweitung geschützter Naturgebiete und deren Rolle bei der Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels betont.

Im Laufe des Gesprächs tauschten die Gesprächspartner Meinungen über die Perspektiven einer gemeinsamen Untersuchung der Ursachen des sinkenden Wasserspiegels des Kaspischen Meeres sowie über die ökologischen und sozioökonomischen Folgen dieses Prozesses aus. Dabei wurde auch die Notwendigkeit hervorgehoben, dieses Thema stärker auf die globale Klimaagenda zu setzen.

Darüber hinaus wurden Möglichkeiten zur Umsetzung gemeinsamer Initiativen mit der UNFCCC erörtert, die darauf abzielen, das Umweltbewusstsein und die Umweltverantwortung junger Menschen zu stärken sowie das Wissen über Umweltschutz und Klimawandel zu erweitern.

Elvin Mövsüm