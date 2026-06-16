Leyla Aliyeva trifft UN-Untergeneralsekretärin in Bonn

Bonn, 16. Juni, AZERTAC

Im Rahmen ihres Besuchs in Bonn, Deutschland, traf Leyla Aliyeva mit Yasmine Fouad, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen und Exekutivsekretärin des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD), zusammen.

Während des Treffens fand ein Informationsaustausch über die Bemühungen Aserbaidschans zum Schutz der Umwelt, zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung der Bodenressourcen sowie zur Bewältigung der Herausforderungen von Wüstenbildung und Dürre statt. Erörtert wurden zudem die von der Öffentlichen Vereinigung IDEA sowohl in Aserbaidschan als auch in der Region umgesetzten Projekte und Initiativen zur Förderung des Umweltschutzes, der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der ökologischen Nachhaltigkeit.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Bedeutung von Baumpflanzungskampagnen, die Erweiterung von Grünflächen sowie den Schutz bestehender Wald- und Baumbestände gelegt. Hervorgehoben wurde deren Rolle bei der Minderung der negativen Auswirkungen des Klimawandels, der Verhinderung von Bodendegradation und der Wahrung des ökologischen Gleichgewichts.

Die Gesprächspartner tauschten außerdem Ansichten über die ökologischen und sozioökonomischen Folgen des sinkenden Wasserspiegels des Kaspischen Meeres aus. Dabei wurden mögliche Auswirkungen auf Küstenökosysteme, die biologische Vielfalt sowie die regionale Umweltsicherheit erörtert. Zugleich wurden Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der weiteren Erforschung dieser Problematik und der Entwicklung gemeinsamer Lösungsansätze ausgelotet.

Im weiteren Verlauf des Treffens wurde die Bedeutung rechtzeitiger Maßnahmen zur Verhinderung von Dürre und Wüstenbildung hervorgehoben. Darüber hinaus erörterten die Parteien Möglichkeiten zur Kooperation zwischen der IDEA und dem UNCCD in den Bereichen Umweltschutz, Bekämpfung von Dürre und Bodendegradation sowie Förderung des Umweltbewusstseins.

Elvin Mövsümov