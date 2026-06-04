Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Internatsschule in Baku

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Gründerin und Leiterin der Öffentlichen Vereinigung IDEA, Leyla Aliyeva, sowie die Leiterin des Bakuer Medienzentrums, Arzu Aliyeva, haben anlässlich des Internationalen Kindertages die integrierte Internatsschule Nr. 11 in Baku besucht.

Im Rahmen des Besuchs trafen die Gäste die Kinder und überreichten ihnen Geschenke.

Sie machten sich zudem mit dem Kunststudio „Qurma“ an der Schule vertraut, in dem von Kindern mit besonderem Förderbedarf hergestellte Teppiche, Gemälde und Näharbeiten ausgestellt werden.

An der Schule wurde außerdem ein Unterhaltungsprogramm organisiert, bei dem die Kinder ihre eigenen handgefertigten Arbeiten den Gästen als Geschenk überreichten.