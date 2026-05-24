Madina Sadigova erste aserbaidschanische Karate-Europameisterin

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Karatekämpferin Madina Sadigova hat bei der Karate-Europameisterschaft der Erwachsenen in Frankfurt am Main die Goldmedaille gewonnen und damit Sportgeschichte geschrieben.

Die Athletin setzte sich in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm gegen alle ihre Gegnerinnen durch. Mit diesem Erfolg wurde Madina Sadigova zur ersten aserbaidschanischen Frau, die einen Karate-Europameistertitel bei den Erwachsenen gewann.