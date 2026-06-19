Milli-Majlis billigt Visumabkommen zwischen Aserbaidschan und Ecuador

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan und Ecuador haben die gegenseitigen Visumpflichten für Inhaber diplomatischer, dienstlicher und Service-Pässe aufgehoben.

Der Gesetzentwurf zur Billigung des „Abkommens zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Republik Ecuador über die Befreiung von Visumpflichten für Inhaber diplomatischer, dienstlicher und Service-Pässe“ wurde in der Sitzung der Milli Majlis (Nationalversammlung) am 19. Juni angenommen.

Das Abkommen wurde am 4. Mai 2026 in Quito unterzeichnet.