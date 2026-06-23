Neue Transitfracht über Aserbaidschan nach Armenien transportiert

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Eine weitere Liefercharge aus Russland nach Armenien ist im Transit über das Gebiet Aserbaidschans transportiert worden.

Heute wurden 700 Tonnen Getreide, bestehend aus zehn Waggons, vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyuk Kesik versandt.

Bislang wurden im Transit über Aserbaidschan mehr als 33.000 Tonnen Getreide, rund 8.000 Tonnen Düngemittel sowie 133 Tonnen Aluminium, 68 Tonnen Buchweizen und 414 Tonnen Anthrazit von Russland nach Armenien befördert.

Neben den Transittransporten werden auch Erdölprodukte aus Aserbaidschan nach Armenien geliefert. Bislang wurden mehr als 14.000 Tonnen Dieselkraftstoff sowie über 4.000 Tonnen Benzin der Sorten AI-92 und AI-95 aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert.